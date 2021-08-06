Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakaları 3 binin altına düştü.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 16 bin 961 Covid-19 testi yapılırken, 2 bin 755 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 777 kişi sağlığına kavuşurken, 28 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 555 bin 860 Covid-19 testi yapılırken, 250 bin 26 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 204 bin 261 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 900 kişi yaşamını yitirdi.
40 bin 865 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.