Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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kürdistan coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakaları 3 binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 16 bin 961 Covid-19 testi yapılırken, 2 bin 755 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 777 kişi sağlığına kavuşurken, 28 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 555 bin 860 Covid-19 testi yapılırken, 250 bin 26 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 204 bin 261 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 900 kişi yaşamını yitirdi.

40 bin 865 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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