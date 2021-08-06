Neçirvan Barzani Kürdistan Bölgesi’ne döndü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Tahran’daki resmi temaslarını tamamlayarak Kürdistan Bölgesi’ne döndü.

Dün İran’ın başkenti Tahran’a giderek Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Reisi ile görüşmesinin ardından İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’la bir araya geldi.

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq ve Kürdistan Bölgesi heyetinin de hazır bulunduğu görüşmelerde; Kürdistan Bölgesi, Irak ve İran arasındaki ilişkiler, bölgesel istikrarın sağlanması için yardımlaşma konuları ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’na İran ziyaretinde, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, Kültür ve Gençlik Bakanı Heme Said ve Sosyal İşler Bakanı Kwêstan Muhammed eşlik etmişti.