Türkiye’de Covid-19’da son durum

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıklandı.

Son 24 saatlik verilere göre Türkiye'de 23 bin 957 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101 oldu.

Son 1 günde toplam 243 bin 280 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 941 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 67,02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 45,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 75 milyon 554 bin 132'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA URFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,2 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır takip etti.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun” dedi.