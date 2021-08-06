Pentagon raporunda Peşmerge'deki son gelişmelere övgü

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Peşmerge güçlerinin 80 birliğinin Peşmerge Bakanlığı bünyesine dahil olmasına övgüde bulundu.

Pentagon, ABD Kongresi için hazırladığı yıllık raporda, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 8 bin 100 Peşmerge’yi Peşmerge Bakanlığı çatısı altına alma kararı aldığı belirtilerek, önümüzdeki ay da 2 tugayın daha Peşmerge Bakanlığı bünyesine dahil edileceği bildirildi.

Bu adımın iyi bir gelişme olduğu ve bunun Peşmerge Bakanlığı’ndan emir alan güçlerin artmasına neden olacağının kaydedildiği açıklamada, Kürdistan Bölgesi muhafızlarının sayısının 32 bin olduğu vu bunların 16 tugaya bölüştürüldüğü ifade edildi.

3 eğitim merkezinde Peşmerge’ye eğitim verilmeye devam edildiğinin vurgulandığı açıklamada, 8 bin 100 Peşmerge’nin Peşmerge Bakanlığı bünyesine dahil olmasının, bakanlığın sayı ve gücünü arttıracağı bildirildi.

Kısa bir süre önce Başkan Mesud Barzani’nin talimatıyla 80 birliği Peşmergeleri, Peşmerge Bakanlığı bünyesine dahil edilmişti.