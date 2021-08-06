Pentagon: PKK, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını engelliyor

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile Şengal’deki Şii milisler arasındaki ilişkilere değinerek, PKK’nin Şengal Anlaşması’nın uygulanmasına engel olduğunu belirtti.

Pentagon, ABD Kongresi için hazırladığı yıllık raporda, PKK ile Şengal özelinde Irak’taki Şii milisler arasındaki ilişkilere yer verdi.

Ezidi Kürtlerin Şengal’e dönememesinin nedenlerine yer verilen raporda, PKK’nin Şengal’de oluşunun Türkiye’nin devam eden bombardımanlarına neden olduğu kaydedilerek, bunun bölgenin güvenliğine zarar verdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI) verilerinden yararlanılan raporda, Mahmur Kampı’nda çok sayıda Şengalli sığınmacının olduğu ve PKK’nin varlığı dolayısıyla UNHCR’ın yardımlarını söz konusu sığınmacılara ulaştıramadığı ifade edildi.

PKK dışında YPG ve başka milis grupların da Şengal’de bulunduğunun altının çizildiği raporda, “YPG, Suriye’de silahlı bir yapı ve Şengal’e geliyor. Kürdistan Bölgesi Hükümeti yasal olmayan bu durumdan endişeli ve sorunun çözülmesini istiyor” denildi.

Şengal Anlaşması’nın desteklendiği ve bunun Şengal sorununun en iyi çözüm yolu olduğunun kaydedildiği raporda, PKK ile Şii milisler arasında güçlü ilişkiler olduğu belgelerle ortaya kondu.

Iraklı Şii milislerin PKK’liler için siyasi kalkan olduğu ve PKK’lileri kendi bünyelerinde koruduğunun vurgulandığı raporda, bu şekilde Şengal’deki ihlallerine devam ettikleri bildirildi.

Raporda, İran’ın belirli zamanlarda Türkiye’nin bölgedeki varlığının hedef alınmasını istediği ve milislerin defalarca Türkiye üslerine saldırdığının hatırlatıldığı raporda, Türkiye’nin hava saldırıları nedeniyle Kürdistan Bölgesi sınırlarında yüzlerce köyün boşaltıldığı bilgisine yer verildi.