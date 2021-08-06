Politika

Erdoğan: 214 orman yangınının 202'si kontrol altına alındı

Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınından 202 tanesinin kontrol altına alındığını açıkladı.
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türkiye Erdoğan yangın uçak

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınından 202 tanesinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Erdoğan, Twitter hasabından yangınlarla ilgili son rakamları paylaştı.

Yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yangınlarla ilgili paylaştığı grafiğe göre:

Yangınlarda; 18 amfibik uçak, 57 helikopter, 9 insansız hava aracı, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası, 5 bin 250 personel görev yapıyor.

46 ildeki 214 orman yangınından 202 tanesi kontrol altına alındı.

Özel sektör ve STK'ların katkılarıyla yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopter de çalışmalara katılacak.

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