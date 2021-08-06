Sağlık

Covid-19: ABD’de nüfusun yarısı tamamen aşılandı

ABD'nin Beyaz Saray Veri Direktörü Dr. Cyrus Shahpar, ülke nüfusunun yarısının, Covid-19 aşısının iki dozunu da yaptırdığını açıkladı.
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dünya Dr Cyrus Shahpar aşı coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

ABD'nin Beyaz Saray Veri Direktörü Dr. Cyrus Shahpar, ülke nüfusunun yarısının, yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısının iki dozunu da yaptırdığını açıkladı.

Shahpar, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Amerikalıların yüzde 50'si (her yaştan) şimdi tam olarak aşılanmıştır. Yola devam" ifadesini kullandı.

Veri Direktörü, bir gün önce ilk aşılarını yaptıran 555 bin kişiyle birlikte toplam 821 binden fazla doz aşı yapıldığını, bu aşılarla ülke nüfusunun yarısının Kovid-19 aşısı yaptırmış olduğunu belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) internet sayfasındaki dünün verilere göre, ABD nüfusunun yüzde 49,9'unun tamamen aşılandığı, 12 yaş üstü nüfus baz alındığında ise bu oranın yüzde 58,4'e çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

ABD'de Covid-19 aşısının ilk dozu yaklaşık 9 ay önce, 14 Aralık 2020'de uygulanmaya başlanmış, CDC'ye göre nüfusun 4'te 1'inin aşılanması yaklaşık 4 ay sürmüştü.

 

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