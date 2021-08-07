Politika

ABD’den 3 örgütle ilgili yeni kararlar

ABD Dışişleri Bakanlığı, DAİŞ Mozambik, Eş-Şebab ve Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütlerinin bazı liderlerini "küresel teröristler" listesine aldığını açıkladı.
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ABD terör listesi ABD

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, ABD'nin Afrika'da faaliyet gösteren bazı terör örgütlerine karşı yeni bir adım attığını belirtti.

Blinken, DAİŞ Mozambik'in liderlerinden Bonomade Machude Omar, Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütünden Sidanag Hitta ve Salem ould Breihmatt ile Eş-Şebab örgütünden Ali Mohamed Rage ve Abdikadir Mohamed Abdikadir adlı kişilerin "Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiğini bildirdi.

ABD'nin Afrika'daki terörle mücadelesine devam edeceğini belirten Blinken, yeni isimlerin de söz konusu terör listesine eklenebileceğini kaydetti.

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