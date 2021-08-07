Afganistan ordusu: Taliban'ın ‘gölge valisi’ öldürüldü

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Afganistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Nimruz eyaletinde Taliban'ın “gölge valisi” olarak bilinen Abid Mevlevi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Afganistan ordusuna bağlı 215’inci Kolordunun Twitter’daki açıklamasına göre Mevlevi, Afgan Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında 275 örgüt mensubuyla birlikte hayatını kaybetti.

Sputnik’e demeç veren Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi ise bu bilgiyi yalanladı.

TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeyde Cüzcan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban'ın şiddetli saldırıları altında. Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'inden fazlasının kontrolünde olduğunu iddia ediyor.