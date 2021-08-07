CENTCOM: Petrol tankerine saldırıyı İran yaptı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENCTOM), dün yaptığı açıklamada, ABD donanmasına bağlı USS Ronald Reagan uçak gemisi görev grubunun kanıtları incelediğini ve hayatta kalan mürettebat üyeleriyle görüştüğünü bildirdi.

Soruşturma ekibi, tankerin 29 Temmuz akşamı SİHA’lar tarafından iki başarısız saldırıya maruz kaldığını ortaya çıkardı. Mürettebat, saldırıları imdat çağrılarıyla iletti. Soruşturma ekibi, mürettebatın denizden çıkardığı tankerde en az bir SİHA’ya ait küçük kalıntılar buldu. Ekip ayrıca, tankerdeki önemli bir hasarın da 30 Temmuz'da üçüncü saldırı sonucunda meydana geldiğini tespit etti.

CENTCOM’un açıklamasında, son saldırıyı gerçekleştiren SİHA’nın askeri sınıf patlayıcılarla yüklü olduğu ve geminin Rumen uyruklu kaptanı ile güvenlik birimine bağlı bir İngiliz vatandaşının ölümüne yol açtığı belirtildi. Kimyasal testler, RDX olarak tanımlanan nitrat bazlı bir patlayıcının varlığını gösterdi. Bu, uçağın hasara neden olmak ve gemiyi yok etmek için bu malzemelerle donatıldığını gösteriyor.

SİHA’nın çarpmasının ardından meydana gelen patlama, kaptan köşkünün üst tarafında delik oluşturdu. İç kısımda da ciddi hasar bıraktı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Patlayıcı uzmanları, dikey dengeleyici (kanadın bir parçası) ve dahili bileşenler de dahil olmak üzere üçüncü SİHA’nın birkaç parçasını ele geçirmeyi başardı. Bu parçalar daha önce toplanan İran tek yönlü saldırı uçağı ile neredeyse aynı. İran kıyılarından saldırı bölgelerine olan mesafe, İran tek yönlü saldırı SİHA’larının menzili içindeydi. Amerikalı uzmanlar, kanıtların insansız hava aracının İran'da üretildiğini gösterdiği sonucuna vardılar.”

PETROL TANKERİNE SALDIRI

İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Londra merkezli Zodiac Maritime şirketi tarafından işletilen Liberya bandıralı Mercer Street petrol tankerine SİHA’larla düzenlenen saldırı sonucunda mürettebattan iki kişi öldü.

Daha sonra Panama bandıralı tanker Asphalt Princess, başarısız bir kaçırma operasyonuna maruz kaldı. İran'a ait silahlı unsurlar bu operasyonu gerçekleştirmekle suçlandı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi'nden oluşan G7’nin dışişleri bakanları, Mercer Street petrol tankerini hedef alan saldırıyı kınayarak tüm delillerin İran'ın saldırıdan sorumlu olduğunu gösterdiğini kaydetti.