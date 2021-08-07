Ekonomi

Zirve değişti: İşte dünyanın en zengin 10 insanı!

Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu “Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı” Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti.
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Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault
Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault
dünya Forbes Zenginler Bernard Arnault

HABER MERKEZİ

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi.

Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı, Fransız giyim markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a geçti.

L'Oreal’in sahibi Francoise Bettencourt Meyers ise, en zengin 10 kişi içerisinde yer alan tek kadın oldu.

İşte dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri:

1- Bernard Arnault, (198.8 MİLYAR DOLAR - LOUİS VUİTTON MOËT HENNESSY)

2- Jeff Bezos (193.3 MİLYAR DOLAR - AMAZON - BLUE ORİGİN'S)

3- Elon Musk (182.1 MİLYAR DOLAR - TESLA - SPACEX)

4- Bill Gates (132.1 MİLYAR DOLAR - MİCROSOFT)

5- Mark Zuckerberg (130.8 MİLYAR DOLAR - FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM)

6- Larry Page (116.4 MİLYAR DOLAR - GOOGLE)

7- Larry Ellison (116.3 MİLYAR DOLAR - ORACLE)

8- Sergey Brin (112.6 MİLYAR DOLAR - GOOGLE)

9- Warren Buffett (103.7 MİLYAR DOLAR - BERKSHİRE HATHAWAY)

10- Francoise Bettencourt Meyers (93 MİLYAR DOLAR - L'OREAL)

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