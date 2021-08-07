PSG’den Messi iddiasına yanıt

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Lionel Messi'nin PSG’ye transfer olacağı iddiaları her geçen gün tazeliğini koruyor.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Messi, Katalan devinden ayrılacak. La Liga'da bir devir kapanırken Arjantinli yıldız için de yeni bir macera zili çaldı.

Messi'nin geleceği herkes tarafından merak edilirken PSG'nin sahibi Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin bir akrabasından transfer iddiası geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Khalifah Bin Hamad Al Thani, Lionel Messi ile PSG arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirterek, “Müzakereler resmen sonuçlandı. Transfer duyurusu daha sonra gelecek” ifadelerini kullandı.

PSG'nin iletişim departmanı, Goal 'e, Al-Thani'nin açıklamalarının doğru olmadığını ve kulüp ile Messi arasında hali hazırda bir anlaşmanın bulunmadığı açıklamasında bulundu.

MESSI PSG’YE GİDEBİLİR Mİ?

Messi'nin maaşı ve kulüplerin yaşadığı ekonomik kriz göz önüne alındığında Arjantinli yıldızın formasını giyebileceği sayılı ekip var.

PSG de 34 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalayabilecek kulüplerden biri.

Ancak PSG'nin elinde yüksek maaşlı birçok yıldız yer alıyor.

Neymar'ın Fransız ekibi ile 2026'ye kadar sözleşmesi var. Kylian Mbappe ise Paris ekibinden ayrılmak istediğini yetkililere iletse de hala takımın bir üyesi.

Messi'nin mali yükünü düşünürsek bu transfer Mbappe'nin takımdan olası ayrılığıyla gerçekleşebilir.

PSG'nin yanı sıra Messi'nin adı İngiliz devi Manchester City ile anılıyor.