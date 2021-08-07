Politika

Irak, Belarus’a uçak seferlerini askıya aldı

Irak’ın Belarus’a gerçekleştirdiği uçak seferlerini ‘ikinci bir bildiriye kadar’ askıya aldığı öğrenildi.
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Irak ırak Belarus Litvanya uçak

HABER MERKEZİ

Gazeta.ru’nun Irak Sivil Havacılık Otoritesi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde Minsk Havalimanı’na yapılan tüm uçuşların ‘ikinci bir bildiriye kadar’ askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Irak Sivil Havacılık Otoritesi, hükümetin talimatları doğrultusunda bir sonraki bildiriye kadar Irak Havayolları veya diğer ulusal havayolları ile Minsk'e yapılan tüm uçuşların askıya alındığını duyurur” ifadelerine yer verildi.

Uçuşların durdurulması nedeniyle sadece ülkelerine dönüş yapacak olan vatandaşların uçmalarına izin verilecek.

Dün Irak Havayolları şirketinden yapılan açıklamada, Belarus’a uçak seferlerinin bir haftalığına askıya alınacağı, Belarus-Irak uçuşlarınınsa devam edeceği ifade edilmişti.

Söz konusu açıklamalar, çarşamba günü Litvanya sınırında ağır yaralı durumda bulunan Irak vatandaşı bir göçmenin daha sonra hayatını kaybettiği şeklinde haberlerin yayınlanması sonrasında yapıldı.

Belarus Soruşturma Komitesi, ölen kişiye şiddet uygulandığının belirlendiğini ve cinayet soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

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