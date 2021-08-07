HDK: Merkez Komite üyemiz İran güçlerince katledildi

ERBL (K24)

Doğu Kürdistan partilerinden Kürdistan Demokrat Partisi (HDK) tarafından yapılan açıklamada “HDK Merkez Komite Üyesi Musa Babaxani, Erbil’de İranlı teröristlerce öldürüldü” ifadelerine yer verildi.

Musa Babaxani’nin Erbil’de 6 Ağustos günü kaçırıldığı belirtilen açıklamada, “İran’a bağlı 2 terörist tarafından kaçırılan Musa Babaxani’nin cesedi bugün Erbil’deki Gula Suleymani otelinin bir odasında bulundu” denildi.

Açıklamada Musa Babaxani’ye ağır işkenceler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 1981 Kirmaşan doğumlu Musa Babaxani’nin genç yaşlarda HDK saflarına katıldığı ve partinin Merkez Komite üyeliğime kadar yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan Erbil Asayişi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.