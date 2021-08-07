Politika

‘DAİŞ’liler Qereçox Dağı'nda serbestçe hareket ediyor’

Sirwan Barzani, DAİŞ tehlikesinin devam ettiğini belirterek, örgüt mensuplarının geceleri Qereçox Dağı'nda serbestçe hareket ettiğini söyledi.
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Sirwan Barzani
Sirwan Barzani
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ERBİL (K24)

K24 konuşan Gwêr-Mahmur Cephesi’ndeki Peşmerge Güçlerinin Komutanı Sirwan Barzani, Irak merkezi hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerde güvenlik boşluğu nedeniyle DAİŞ tehdidinin arttığını belirtti.

“Dün gece DAİŞ mensupları Mahmur’a bağlı Kendal köyü yakınlarında çok sayıda sivili pusuya düşürdü. Ardından bazılarını serbest bıraktı, ancak ikisi Kürt olmak üzere 5 kişi halen örgüt mensuplarının elinde” diyen Sirwan Barzani, şöyle devam etti:

"Peşmerge Güçleri, bölgenin bir kısmını kontrol altına aldı ve Uluslararası Koalisyon ile birlikte faaliyet gösteriyor ancak DAİŞ, Qereçox Dağı'nda ve Irak güçlerinin kontrolü altındaki dağın diğer tarafında aktif. Örgütün bulunduğu bu bölgelerde çok sayıda tünel ve mağara var. DAİŞ mensupları sürekli bu bölgeden Mahmur'a sızıyor.”

 “O bölgeler 15 Ekim 2017 yılından önce Peşmerge Güçleri’nin kontrolünde olduğu zaman DAİŞ buralara yaklaşamıyordu” ifadelerini kullanan Sirwan Barzani, “Ancak şimdi güvenlik boşluğu nedeniyle DAİŞ mensuplarnın Irak ordusunun kontrolündeki bölgelerdeki hareketliliği arttı. DAİŞ, artık geceleri Qereçox Dağı çevresinde serbestçe dolaşıyor, Mahmur çevresinde saklanıyorlar ve sivilleri kaçırıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Gwêr-Mahmur Cephesi’ndeki Peşmerge Güçlerinin Komutanı son olarak, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasında Ortak Harekat Odası’nın kurulmasının çok önemli olduğunu, ancak daha fazla koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dün gece Mahmur sınırlarında yol kapatan askeri üniformalı DAİŞ’liler, 11 kişiyi kaçırdı.

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