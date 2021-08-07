ABD özel bir askeri birliği Irak’tan çekti

ERBİL (K24)

DAİŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, ABD’nin “Over Horizon Force” adlı özel birliğin Irak’taki misyonunu tamamladığını ve Kuveyt'teki ana üssüne geri döndüğünü duyurdu.

DAİŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto,Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Over Horizon Force, yakın zamanda Irak'ta hızlı bir konuşlandırma gücü koruma misyonunu tamamladı ve Kuveyt'teki ana üssüne geri döndü” dedi.

Over Horizon Force birliğinin ço zor zamanlarda görevlendirildiğini vurgulayan Albay Wayne Marotto, söz konusu birliğin kısa ve belirlenmiş bir zamanda ABD’nin diğer bölgelerdeki birlikleirne havadan ve karadan yardımcı olduğunu kaydetti.

Uluslararası Koalisyon’un Erbil’in Harir kasabasındaki üsten çekildiğini dair iddialar ortaya atılmıştı.

Uluslararası Koalisyon bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.