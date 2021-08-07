Türkiye’de günlük vaka sayısı 25 bini aştı

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıklandı.

Buna göre Türkiye’de son 24 saatte 25 bin 100 vaka tespit edildi, 112 kişi de hayatını kaybetti.

Son 1 günde toplam 246 bin 037 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 758 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 67,15 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 46,20 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 75 milyon 857 bin 256'a yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA URFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,5 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır takip etti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız” dedi.