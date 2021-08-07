Politika

Semele katliamının üzerinden 88 yıl geçti

1933’te dönemin Irak hükümeti tarafından yaklaşık 6 bin Hristiyanın öldürüldüğü Duhok/Semele katliamının üzerinden 88 yıl geçti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Semele katliamı yıl dönümü Duhok

ERBİL (K24(

Hristiyanlar, Duhok/Semele katliamının 88’inci yıl dönümünde yaşamını yitiren Asuri, Keldani ve Süryanileri anıyor.

K24’e konuşan Süryani Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Eked Murad,”Irak devleti kurulduktan sonra milletimizin birkaç isteği vardı. Kendi topraklarında kendi dilleriyle konuşmak gibi. Ancak Irak hükümet güçleri bu taleplere tahammül etmedi” dedi.

80’den fazla köyün Irak hükümet güçlerinin saldırısına uğradığını belirten Eked Murad Duhok’un Semele bölgesinde 6 binden fazla insanın katledildiğini ifade etti.

Kürdistan Parlamentosu 7 Ağustos’u Asuri ve tüm Hristiyanlar için Şehitler Günü olarak tanıdı. DAİŞ’in 2014 yılında Ninova Ovası’na saldırısı ardından 150 binden fazla Hristiyan Kürdistan Bölgesi’ne geldi.

K24’e konuşan Beytul Nehrin Partisi Genel Sekreteri Romyo Hekari, “Bugün DAİŞ teröristlerinin Ninova Ovası’nı işgal etmesinin üzerinden 7 yıl geçti” dedi.

Romyo Hekari, etnik ve dini grupların birlikte yaşam kültürünün geliştiği Kürdistan Bölgesi’nde güven ve huzur içinde yaşadığını vurguladı.

Irak Bakanlar Kurulu 20 Haziran 1933’de Asurileri hain ilan ederek, Asurilerin toplu halde yaşamasını engelleyip bütün ülkeye dağıtılmasını kararlaştırmıştı.

4 Ağustos 1933 günü başlayan saldırılar, 5 Ağustos akşamına dek durmaksızın devam etti.

Duhok/Semele’de toplanan Süryanilerin 7 Ağustos 1933 günü yaklaşık 5000-6000’e yakını katledilip, 95 köy yerle bir edildi.

Semele katliamında özellikle din adamları kasten katledildi ya da idam edilerek öldürüldü. Öldürülenlerin bütün servetleri, Irak hükümetinin emriyle yağmacılara verildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv