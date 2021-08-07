Semele katliamının üzerinden 88 yıl geçti

ERBİL (K24(

Hristiyanlar, Duhok/Semele katliamının 88’inci yıl dönümünde yaşamını yitiren Asuri, Keldani ve Süryanileri anıyor.

K24’e konuşan Süryani Edebiyatçı ve Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Eked Murad,”Irak devleti kurulduktan sonra milletimizin birkaç isteği vardı. Kendi topraklarında kendi dilleriyle konuşmak gibi. Ancak Irak hükümet güçleri bu taleplere tahammül etmedi” dedi.

80’den fazla köyün Irak hükümet güçlerinin saldırısına uğradığını belirten Eked Murad Duhok’un Semele bölgesinde 6 binden fazla insanın katledildiğini ifade etti.

Kürdistan Parlamentosu 7 Ağustos’u Asuri ve tüm Hristiyanlar için Şehitler Günü olarak tanıdı. DAİŞ’in 2014 yılında Ninova Ovası’na saldırısı ardından 150 binden fazla Hristiyan Kürdistan Bölgesi’ne geldi.

K24’e konuşan Beytul Nehrin Partisi Genel Sekreteri Romyo Hekari, “Bugün DAİŞ teröristlerinin Ninova Ovası’nı işgal etmesinin üzerinden 7 yıl geçti” dedi.

Romyo Hekari, etnik ve dini grupların birlikte yaşam kültürünün geliştiği Kürdistan Bölgesi’nde güven ve huzur içinde yaşadığını vurguladı.

Irak Bakanlar Kurulu 20 Haziran 1933’de Asurileri hain ilan ederek, Asurilerin toplu halde yaşamasını engelleyip bütün ülkeye dağıtılmasını kararlaştırmıştı.

4 Ağustos 1933 günü başlayan saldırılar, 5 Ağustos akşamına dek durmaksızın devam etti.

Duhok/Semele’de toplanan Süryanilerin 7 Ağustos 1933 günü yaklaşık 5000-6000’e yakını katledilip, 95 köy yerle bir edildi.

Semele katliamında özellikle din adamları kasten katledildi ya da idam edilerek öldürüldü. Öldürülenlerin bütün servetleri, Irak hükümetinin emriyle yağmacılara verildi.