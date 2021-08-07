Spor

Leicester City son şampiyonu devirerek kupaya uzandı

Community Shield finalinde Leicester City, Manchester City'yi 89’uncu dakikada gelen penaltı golüyle 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
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HABER MERKEZİ

İngiltere’de bir önceki sezonun FA Cup ile Premier Lig şampiyonlarını karşı karşıya getiren İngiltere Community Shield finali Wembley’de oynandı.

FA Cup şampiyonu Leicester City, Manchester City’yi 1-0 yenerek Wembley’de üst üste 2’nci finalini de kazanmayı başardı.

Mücadelenin tek golü Kelechi Iheanacho’dan geldi. Ake’nin rakibine yaptığı faul sonrasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Nijeryalı forvet, eski takımını yıkmayı başardı.

Manchester City’nin rekor transferi Jack Grealish de 65’inci dakikada Samuel Edozie’nin yerine oyuna girerek ilk kez City formasıyla mücadele etti.

Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, yeni sezonun ilk maçında Pazar günü Tottenham ile deplasmanda; Leicester City ise sahasında Cumartesi günü Wolves ile karşılaşacak.

 

 

 

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