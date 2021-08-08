Yaşam

Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 ölü, 18 yaralı

Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı.
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türkiye Balıkesir Edremit otobüs kazası

HABER MERKEZİ

Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 18 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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