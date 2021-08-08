Ninova Valisi’nden Şengal Anlaşması’nın uygulanması çağrısı

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Ninova Valisi Necm Cuburi, Şengal Anlaşması’nın üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen anlaşmadaki hiçbir temel maddenin uygulanmadığını söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Ninova Valisi Necm Cuburi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak hükümetinin Şengal ilçesinde yaşam şartlarının normale dönmesi için fiili adım atmaları gerektiğini belirtti.

“Şengal sorununun çözümünün vakti geçti. Daha önce çözülmesi gerekiyordu. Şengal Anlaşması’nın üzerinden uzun bir zaman geçti ve şimdiye kadar anlaşmanın temel maddelerinden hiçbiri uygulanmadı” diyen Cuburi, zamanın boşa gitmesinin önüne geçilmesini istedi.

Erbil ve Bağdat hükümetlerinin Şengal’in durumunun normale dönmesi için somut çalışmalar yapması gerektiğini vurgulayan Cuburi, “Şengal halen yıkık durumda ve bazı kesimler Şengal’in huzur ve istikrar içerisinde olmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

Şengal’deki durumla ilgili Erbil ve Bağdat hükümetleri arasında yeterli koordinasyonun olmadığını kaydeden Cuburi, şimdiye kadar Şengal yönetiminin geri alınamadığını ve bunun kötü bir durum olduğunu ifade etti.

Şengal’in durumunun acı verici olduğunu belirten Cuburi, Erbil ve Bağdat hükümetlerinin daha çok işbirliği içerisinde olarak diğer silahlı güçlere yol vermemeleri gerektiğini bildirdi.

Şengal, şuan Ninova vilayetine bağlı bir ilçe statüsünde ancak il yapılması için çalışmalar devam ediyor.

Merkezi Musul olan Ninova vilayeti uzun bir süre DAİŞ’in işgali altında kalmıştı.