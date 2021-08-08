Politika

Kazimi’den Erdoğan’a Bağdat daveti

Davetin Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin aracılığıyla yapıldığı bildirildi.
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Irak Fuad Hüseyin Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kazimi

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı özel mektupla Bağdat’ta gerçekleştirilmesi planlanan komşu ülkeler zirvesine davet etti.

Davetin Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin aracılığıyla yapıldığı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hüseyin’in Erdoğan’la görüşmesinde Kazimi’nin davet mektubunu Erdoğan’a verdiği belirtildi.

Kazimi’nin mektupta, Erdoğan’ı bu ayın sonunda Bağdat’ta yapılacak komşu ülkeler zirvesine davet ettiği kaydedildi.

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği bildirilmişti.

Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

 

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