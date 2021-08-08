Kürdistan Bölgesi’nde 2400’e yakın yeni vaka
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Covid-19 bilançosunu paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 12 bin 553 Covid-19 testi uygulanırken, 2380 kişinin testi pozitif çıktı. En fazla vaka (1030) Süleymaniye’de görüldü.
Son 24 saatte 615 kişi sağlığına kavuştu, 21 kişi ise yaşamını yitirdi.
Bu verilerle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde oluşan genel tablo şöyle:
Test: 2 milyon 578 bin 915
Vaka: 253 bin 458
İyileşen: 205 bin 490
Tedavisi süren: 43 bin 36
Ölüm: 4 bin 932