Bayern’den Haaland itirafı: Elbette ona bakıyoruz

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Erling Haaland, ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan Borussia Dortmund'a katıldığından beri hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir etki yaratan, neslinin en yetenekli genç forvet oyuncusu olarak görülüyor.

21 yaşındaki oyuncu, performanslarıyla Avrupa'nın en iyi kulüplerinin dikkatini çekerken Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan, Bayern'in Norveçli golcü büyük bir hamle yapmayı düşünenler arasında olduğunu kabul ediyor.

Alman SPORT 1 kanalına konuşan Hasan Salihamidzic, kulübün Erling Haaland'a olan ilgisini şu sözlerle duyurdu:

“O, muhtemelen tüm dünyanın isteyeceği en iyi oyuncu. Elbette ona bakıyoruz. Aksi takdirde tam bir amatör olurduk.”

Norveçli santrfor, sarı-siyahlılar için bugüne kadar tüm kulvarlarda 60 gol attı ve takımın Bundesliga'da arka arkaya ilk dört içinde yer almasına yardımcı oldu.

Haaland, bunun yanında 10 Şampiyonlar Ligi maçında 12 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti.

Yeni sezona da fırtına gibi başlayan yıldız futbolcu, Almanya Kupası'nda Dortmund'un 3-0 kazandığı Wehen Wiesbaden karşılaşmasında hat-trick yapmayı başardı ve yine adından söz ettirdi.