Sağlık

Türkiye’de salgında son durum

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 699 vaka tespit edildi.
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türkiye Türkiye salgın coronavirüs

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini paylaştı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 699 coronavirüs vakası tespit edildi, 108 kişi hayatını kaybetti. 

5 bin 835 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, salgında son duruma ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz."

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