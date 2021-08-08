Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev yaşamını yitirdi

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20 gün önce coroanvirüse yakalanan Eski Sovyetler Birliği Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev bugün hayatını kaybetti.

74 yaşındaki Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev, 20 gün önce Covid-19’a yakalanmış, durumu ağırlaşınca Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan'da hastaneye kaldırılmıştı.

K24’e konuşan gazeteci-yazar Hejarê Şamil, Kürt akademisyen Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in bugün Covid-19 salgını sebebiyle hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

Hejarê Şamil, şunları kaydetti:

“Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev 20 gün önce coronavirüse yakalanmıştı. Durumu ağırlaşınca bir hafta önce Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan'da bir hastanede yatıyordu. İyi nefes alamayınca makineye bağladılar. Oğlu bugün saat 18.00 civarında hayatını kaybettiği haberini bize verdi.”

1 Mayıs 1947’de Ermenistan’ın Zengibasar köyünde dünyaya gelen ve Erivan'da dil, tarih ve doğu bilimleri üzerinden doktora yapan Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev, 1990 yılına kadar Ermenistan Devlet Üniversitesi Ortadoğu Dilleri Bölümü Başkanlığı'nı yürüttü.

Saint Petersburg'da filoloji alanında profesör unvanını alan Kinyaze İbrahim Mirzoyev, 90'dan sonra Kazakistan'a döndü ve Devlet Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevinde bulundu.

Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev, geçen yıllarda Kazakistan Halk Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştı.

Kürt dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı üzerine 20'ye yakın kitap yazan Mirzoyev; Kürtçe, Rusça, Kazakça, Ermenice, Azerice, Türkçe, Farsça ve İngilizce'nin de içinde olduğu 8 dil konuşabiliyordu.