Sağlık

Wuhan’da herkese Covid-19 testi yapıldı

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde yaşayanların neredeyse tamamına virüs testi yapıldı.
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dünya Çin Wuhan Covid-19 herkese tes

HABER MERKEZİ

Xinhua'daki habere göre, Wuhan Belediye Hükümeti Genel Sekreter Yardımcısı Li Tao, basına yaptığı açıklamada, artan vakalar nedeniyle 11,3 milyon nüfuslu kentte toplu test uygulamasına karar verildiğini bildirdi. Li, salı gününden bu yana kent sakinlerinin neredeyse tamamına test yapıldığını kaydetti.

Li, 6 yaş altı çocuklar ve yaz tatili için kent dışında olan üniversite öğrencilerine Covid-19 testi yapılmadığını ifade etti.

Yetkililer, Wuhan’da yapılan testler sırasında 9 yeni vakaya rastlandığını ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Salgına karşı önlemleri artıran kent yetkilileri, 3 Ağustos'ta, uzun sürenin ardından tespit edilen yerel kaynaklı vakalar üzerine kent genelinde test yapma kararı almıştı.

Tüm okullara ve eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim faaliyetlerini askıya alma ve yerleşkelerindeki sağlık denetimlerini artırmaları talimatı verilmişti.

Metroda maske takma, ateş ölçme ve sağlık takip kodlarını kontrol etme zorunluluğu da dahil olmak üzere Covid-19'a karşı önlemler artırılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde son 24 saatte 81'i yerel kaynaklı 96 Covid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana 93 bin 701 vakaya rastlanırken virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

 

 

 

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