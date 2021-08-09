Yaşam

Van’da zincirleme kaza: 10 yaralı

Van Başkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Van başkale zincirleme kaza

HABER MERKEZİ

Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınlarında 31 B 5869 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobil çarpıştı.

İki otomobilin yoldan geçen tıra da çarpması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.

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