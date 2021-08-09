Fauci: Daha öldürücü varyantlar ortaya çıkabilir

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Covid-19’un yeni varyantlarına karşı aşılamanın önemini vurguladı.

Dr. Anthony Fauci, "Virüse gelişme şansı verirsek, çok daha kötü bir varyant ortaya çıkabilir" uyarısında bulundu.

Aşı karşıtlarına, "Virüs daha da güçlenmeden yok etmek için sorumluluğunuzu yerine getirin ve aşı olun" diye seslenen Fauci, Covid 19'u atlatan kişilere de aşı çağrısı yaptı.

Hastalığı atlatan kişilerin, aşı oldukları taktirde güçlü bir antikor koruması oluştuğunu vurgulayan Fauci, bu korumanın, hasta olmayan kişilerde çift doz aşının sağladığı korumanın iki katı olduğuna vurgu yaptı.

ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 741 bini geçti.

Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 218 artarak 616 bin 719'a çıktı.