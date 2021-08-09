Iraklı yetkili: Koalisyon güçlerinin çekilmesi stratejik görüşmelerin sonucu

ERBİL (K24)

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Twitter’dan yaptığı açıklamada Uluslararası Koalisyon’a bağlı özel birliğin Irak’tan çekilmesinin Bağdat ile Washington arasındaki stratejik görüşmelerin sonucu olduğunu belirtti.

Kasım Araci, “Bu adım Irak ve ABD’nin anlaşmaya bağlı olduğunun kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Koalisyon, önceki gün “Over Horizon Force” adlı özel birliğin Irak’tan çekildiğini ve Kuveyt'teki ana üssüne geri döndüğünü açıklamıştı.

DAİŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto,Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Over Horizon Force, yakın zamanda Irak'ta hızlı bir konuşlandırma gücü koruma misyonunu tamamladı ve Kuveyt'teki ana üssüne geri döndü” ifadelerini kullanmıştı.

23 Temmuz’da Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında yıl sonuna kadar ABD’nin Irak’taki muharebe misyonunun resmen sona ereceğini kaydetmişti.

ABD’nin Irak'ı istihbarat alanında desteklemeye ve Irak ordusunu eğitmeye devam edeceğini belirten Biden, ABD askerlerinin görevinin eğitim ve terör örgütü DAİŞ ile mücadeleyi kapsayacağını vurgulamıştı.

Biden, “Irak’taki rolümüz, hazır olmak, eğitmeye devam etmek, destek olmak, yardım etmek ve ortaya çıktıkça DAİŞ ile mücadele etmek olacak, fakat yıl sonundan önce bunu yapamayız” değerlendirmesinde bulunmuştu.