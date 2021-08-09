Başkan Barzani İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi’yle görüştü

Başkan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ile Peşmerge Güçleri’ndeki reform süreci ve yapılması planlanan Irak seçimlerini görüştü.