Politika

Başkan Barzani İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi’yle görüştü

Başkan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ile Peşmerge Güçleri’ndeki reform süreci ve yapılması planlanan Irak seçimlerini görüştü.
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Mark Bryson-Richardson ve Başkan Barzani
Mark Bryson-Richardson ve Başkan Barzani
kürdistan Mesud Barzani Mark Bryson-Richardson görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Irak’taki siyasi durum, son gelişmeler, yapılması planlanan seçimlerin yanı sıra Peşmerge Güçleri’ndeki reform süreci ele alındı.

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, Peşmerge Güçleri’ndeki reform sürecine önem verdiklerini belirterek, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki işbirliğinin olumlu yönde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere ve Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Barzani, Mark Bryson-Richardson’a yeni görevinde başarılar diledi.

 

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