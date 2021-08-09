Başkan Barzani İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi’yle görüştü
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede Irak’taki siyasi durum, son gelişmeler, yapılması planlanan seçimlerin yanı sıra Peşmerge Güçleri’ndeki reform süreci ele alındı.
İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, Peşmerge Güçleri’ndeki reform sürecine önem verdiklerini belirterek, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki işbirliğinin olumlu yönde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İngiltere ve Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Barzani, Mark Bryson-Richardson’a yeni görevinde başarılar diledi.