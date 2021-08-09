Politika

Türkiye İçişleri Bakanlığı: Mardin’de saldırı hazırlığındaki kişi öldürüldü

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
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kürdistan Mardin Nusaybin operasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Mardin'de saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen kişinin üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

 

 

 

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