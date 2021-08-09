Politika

Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 6’ya yükseldi

Afgan hükümet güçlerinin son 4 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı kuzeydeki Aybak kentiyle beraber 6’ya yükseldi.
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Taliban mensupları
Taliban mensupları
dünya Afganistan Taliban vilayet merkezi kontrol Aibak kenti

HABER MERKEZİ

Taliban'ın bir haftadan kısa süre içinde kuzeydeki Aibak kentini de ele geçirerek 6’ncı bir Afgan eyalet başkentinin kontrolünü aldığını belirtildi.

Taliban 6 Haziran'da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirmişti. Bu, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği ilk eyalet başkenti olmuştu.

Daha sonra ise kısa süre içinde Cüzcan, Kunduz, Sar-e Pul ve Tahar vilayetlerinin başkenti Taliban tarafından ele geçirilmişti.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.

New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

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