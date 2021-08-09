Türkiye’deki orman yangınlarında son durum

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Orman yangınlarındaki son gelişmeler hakkında açıklama yapan Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Yangın noktalarında müdahalenin sürdüğünü belirten, “Ormanın Kahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ'NDE ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLADI

Öte yandan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Dönmez, “Kemerköy Termik Santrali'ndeyiz. Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı. Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek” dedi.

Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 Ağustos'ta alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmış, santral personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken, iş makineleri ile de çevresinde hendekler kazılmış, yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar askeri gemilerle tahliye edilmişti.