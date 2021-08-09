Politika

İran muhafızlarından Kürt kolberlere saldırı

İranlı muhafızlar Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane ve Piranşar kentlerinde Kürt kolberlere saldırdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Doğu Kürdistan Piranşar Bane İran güçleri Kürt kolber kolberler

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, İran devlet güçleri Bane ile Piranşar’da Kürt kolberlere saldırdı.

Söz konusu saldırılar sonucu 1 kolberin hayatını kaybettiği, 2’sinin de yaralandığı kaydedildi.

İranlı muhafızların saldırısı sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Umîd Xizrî’nin Mahabad nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Xizrî ayrıca iki çocuk babasıydı.

Öte yandan Piranşar’da İranlı güçlerin saldırısı sonucu yaralanan kolberlerin isimlerinin Muhammed Çukeli û Muhammed Hüseyin olduğu öğrenildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv