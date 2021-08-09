İran muhafızlarından Kürt kolberlere saldırı

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, İran devlet güçleri Bane ile Piranşar’da Kürt kolberlere saldırdı.

Söz konusu saldırılar sonucu 1 kolberin hayatını kaybettiği, 2’sinin de yaralandığı kaydedildi.

İranlı muhafızların saldırısı sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Umîd Xizrî’nin Mahabad nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Xizrî ayrıca iki çocuk babasıydı.

Öte yandan Piranşar’da İranlı güçlerin saldırısı sonucu yaralanan kolberlerin isimlerinin Muhammed Çukeli û Muhammed Hüseyin olduğu öğrenildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.