Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 2 bin 543 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 2 bin 543 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 13 bin 102 Covid-19 testi yapılırken, 2 bin 543 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 736 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 592 bin 17 Covid-19 testi yapılırken, 256 bin 1 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 206 bin 226 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 951 kişi yaşamını yitirdi.

44 bin 824 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.