BM’den Afganistan uyarısı: Çok sayıda sivil öldü

HABER MERKEZİ

Yazılı açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Afgan çocuklar, kadınlar ve erkekler acı çekiyorlar ve her gün şiddet, güvensizlik ve korku içinde yaşamaya zorlanıyorlar. Kadınların hayatta kalmalarına ilişkin ve temel insan hakları konusunda ciddi endişeler var" ifadesini kullandı.

Griffiths, iklim şokları ve yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla Afganistan'da 40 yıldır devam eden savaşın, nüfusun neredeyse yarısını acil yardıma muhtaç hale getirdiğini belirtti.

BM'nin Afganistan'daki durumu raporlamaya başladığından bu yana 40 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Griffiths, Afgan halkının acısının artık son bulması gerektiğini vurguladı.

"İNSANİ YARDIMLARA ENGEL ÇIKARMAYIN, GÜVENCE VERİN" ÇAĞRISI

Sadece geçen ay Helmand, Kandahar ve Herat illerinde sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin düzenlenen saldırılar nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını belirten Griffiths, Afganistan'daki kötüleşen durumdan son derece endişeli olduğunun altını çizdi.

Griffiths, insani yardım kuruluşlarının, Afganistan'daki tüm sivillere yardım sağlamaya kararlı olduğunu ifade ederek engelsiz erişim için insani yardım çalışanları ve hizmet sağlayıcıların güvenceye ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Afganistan'da çatışan tüm taraflara uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermesi çağrısında bulunan Griffiths, sivillerin korunmasını ve yardımlara engel çıkarılmamasını istedi.

SON 72 SAATTE 27 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Afganistan'daki çocukların haklarının Taliban ve hükümet tarafından göz ardı edildiği bildirildi.

Ülkenin Kandahar, Host ve Paktiya vilayetlerinde son 72 saat içinde 27 çocuğun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu süre içinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 136 çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Afganistan'da çocuklara yönelik şiddetin hızla artmasının endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, çocuklara yönelik şiddetin bir cinayet olduğu, bu durumun kaygı verici olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çatışmaların arttığı takdirde çocukların ilerleme haklarının tehlikeye gireceği ve geleceklerinin tehdit altında olacağı bildirildi.

Öte yandan, ülkenin birçok vilayetinde yaklaşık iki haftadır Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

TALİBAN'IN KUZEY VİLAYETLERİNE YÖNELMESİ

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.