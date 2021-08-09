DAİŞ’ten Kerkük ve Diyala’da saldırılar

HABER MERKEZİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Diyala kentinin Abbara Nahiyesi yakınlarında bir polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Terör örgütü DAİŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırı sonucu bir polisin öldüğü ifade edildi.

KERKÜK'TE BİR ÇİFTÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Zap Nahiyesi yakınlarında da bir çiftçiye DAİŞ unsurlarınca saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Tarım arazisinde çalıştığı sırada teröristlerin hedefi olan çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DAİŞ’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.