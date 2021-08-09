Başkan Barzani’den KSDP’ye kutlama mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi’nin (KSDP) kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KSDP’nin 45’inci yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Başkan Mesud Barzani, KSDP Genel Sekreteri’nin yanı sıra partinin kadroları, üyeleri ve destekçileri kutladı.

Başkan Barzani, KSDP Genel Sekreteri Muhammed Haci Mahmud’a hitaben, “Zatı âlileriniz ve KSDP’nin Kürdistan kurtuluş hareketinde birbirinden farklı aşamalarda özel bir yeri var” dedi.

Partinin kuruluş yıldönümünün, KSDP’nin mücadeleci çalışmalarının daha da ilerlemesine vesile olmasını dileyen Başkan Barzani, aynı şekilde partinin kuruluş yıldönümünün Kürdistan’daki tüm parti ve siyasi taraflar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olması dileğinde bulundu.