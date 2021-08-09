Blinken: İran cezalandırılmalı

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Blinken, Hindistan'ın bu ay başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde deniz güvenliğinin görüşüldüğü oturumda, denizcilik kuralları ve ilkelerinin tehdit altında olduğuna dikkati çekti.

Güney Çin Denizi'nde "tehlikeli karşılaşmalar" ve "kışkırtıcı eylemler" gördüklerini belirten Blinken, ABD'nin ve Güney Çin Denizi'nde hak iddia eden diğer devletlerin, Çin'in deniz kaynaklarına erişimi engellemeye yönelik "yasa dışı" eylemlerden endişe duyduğunu söyledi.

Blinken, Güney Çin Denizi'nde herhangi bir çatışmanın güvenlik ve ticaret için ciddi küresel sonuçları olacağı uyarısı yaptı.

Antony Blinken, önceki hafta Umman kıyılarında bir petrol tankerine düzenlenen saldırıyla ilgili İran’ı suçladı.

“Sorumlulardan hesap sormak herkesin görevidir” diyen Blinken, “Bunu yapmamak sadece cezasızlık kültürünü arttıracak ve deniz düzenini göz ardı etmeye meyillileri cesaretlendirecektir” ifadelerini kullandı.

İran’ı cezalandırmak gerektiğine işaret eden Blinken, “Herkesin kuralara uyması ve denizcilikle ilgili anlaşmazlıkları çözmesi gerekir. Hatta bu her devletin sorumluluğudur” diye konuştu.

İsrailli şirkete ait bir gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış ve mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıda birer vatandaşları ölen İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail de failin İran olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

İngiltere, ABD ve İsrail, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

İran ise bu suçlamaları reddederek söylenenlerin temelsiz iddialar olduğunu aktardı.