Politika

Başbakan’dan Hicri yılbaşı mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, Hicri 1443’üncü yılbaşını tebrik etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Hicri yılbaşı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yayınladığı tebrik mesajında, Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarını Hicri yılbaşı dolayısıyla kutladı.

“Yeni Hicri yıl dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına en sıcak tebriklerimi sunuyorum. Yüce Allah’tan yeni yılın iyilik, güzellik, istikrar, barış ve huzur yılı olmasını ve corona pandemisinin bölgemizde ve dünyada son bulacağı bir yıl olmasını diliyorum” diyen Başbakan, Covid-19’la mücadele tedbirlerine bağlı kalınmasını istedi.

Başbakan, “İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (sas) bu kutlu hicreti münasebeti bizi hoşgörü, birlik ve Kürdistan Bölgesi’nin farklı bileşenlerinin barışçıl birlikte yaşamına daha çok teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Başbakan mesajını, “Hicri yeni yıl kutlu olsun, Kürdistanlılar ve insanlık korunmuş ve sağlıklı olsun” temennisiyle bitirdi.

 

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