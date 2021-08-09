Politika

Papa'ya içinde kurşunlar olan mektup yollandı

Papa Francis'e içerisinde 3 adet 9 milimetrelik kurşun ve Vatikan'daki mali operasyonlarla ilgili bir not bulunan mektup gönderildi. 
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dünya Vatikan Papa Francis mektup kurşun

HABER MERKEZİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandı.

Papa Francis'e içerisinde 3 adet 9 milimetrelik kurşun ve Vatikan'daki mali operasyonlarla ilgili bir not bulunan mektup gönderildi. 

Postanede paket ve zarfları ayıran çalışanlar içinde kurşun olduğu anlaşılan mektubu yetkililere bildirdi. Polis mektuba el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Milano'daki jandarma il komutanlığına göre şüpheli zarf, Milano banliyösündeki bir posta ayırma tesisinde posta çalışanları tarafından ele geçirildi.

Affaritaliani gazetesinin haberinde zarfın Fransa'dan gönderildiği kaydedildi.

Zarfın üzerinde el yazısıyla ''Papa, Vatikan Şehri, Aziz Petrus Meydanı, Roma'' şeklinde adres yazıldığı, kurşunlarla beraber Vatikan'daki mali operasyonlara atıfta bulunan bir mesaj içerdiği belirtildi. Henüz Vatikan'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı. 

 

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