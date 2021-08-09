Yaşam

Neçirvan Barzani’den Hicri yılbaşıyla ilgili mesaj

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hicri yılbaşı vesilesiyle Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına tebrik mesajı gönderdi.
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kürdistan Hicri yılbaşı Neçirvan Barzani

ERBİL (K24)

Yazılı açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hicri yılbaşı vesilesiyle Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına tebrik mesajı gönderdi.

Neçirvan Barzani, “Hicri yılbaşı münasebetiyle Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarını tebrik ediyorum. Yeni hicret yılının Müslümanlar ve insanlık için çok bereketli olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Yüce Allah’tan yeni yılı acı, ıstırap ve zorluklardan arındırmasını diliyorum. Umuyorum yeni yıl Kürdistan, Irak ve dünya için daha mutlu, barışçıl ve müreffeh olur” dedi.

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