Politika

Neçirvan Barzani, İngiliz büyükelçiyle ikili ilişkileri görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Mark Bryson-Richardson İngiltere Irak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, İngiliz büyükelçiye yeni görevinde başarılar dileyen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin görevinde başarılı olması için kendisine tüm desteği vereceğini belirtti.

İngiltere ile Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkilerin yanı sıra karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesinin konuşulduğu görüşmede, Irak’ta ekim ayında yapılacak seçimler, güvenlik, DAİŞ ve terör saldırıları, Uluslararası Koalisyon’un Irak’ta DAİŞ’e karşı görevi, Peşmerge ile Irak güçleri arasındaki koordinasyon, Covid-19 salgınındaki son gelişmeler ve salgınla mücadele süreci ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı isteğin dile getirildiği görüşmede, özel sektördeki yatırım imkanları masaya yatırıldı.

ABD-Irak Stratejik Diyaloğu, Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Suriye krizi da görüşmede ayrıca ele alındı.

 

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