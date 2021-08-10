Politika

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yardımcısı ABD'nin yaptırım listesinde

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığına atadığı Muhbir ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığına getirdiği İsmaili'nin, Reisi gibi yaptırım listesinde yer alıyor.
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ABD Yaptırım listesi Hazine Bakanlığı İran İbrahim Reisi

HABER MERKEZİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Birinci Yardımcılığına atadığı Muhammed Muhbir, Ocak 2021'den bu yana ABD'nin yaptırım listesinde bulunurken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığına getirilen Gulam Hüseyin İsmaili de insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 2011'den beri AB'nin yaptırım listesinde yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı şekilde faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezinin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğunu" belirterek, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

AB Konseyi de İsmaili hakkında getirdiği "seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulması" gibi kararları içeren yaptırımların, 13 Nisan 2022'ye kadar uzatıldığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Reisi ise "1979'daki devrimin ardından siyasi tutukluların idam edilmesinde ve 2009'daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı rol" nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

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