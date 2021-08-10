Politika

‘Hiçbir NATO ülkesi Afganistan’da kalma çağrımızla ilgilenmedi’

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilmesi kararı sonrasında Londra'nın aksi yöndeki çağrısıyla hiçbir NATO üyesi ülkenin ilgilenmediğini söyledi.
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
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HABER MERKEZİ

Daily Mail gazetesine konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra'nın Afganistan'da kalma yönünde yaptığı çağrıya hiçbir NATO ülkesinin kulak asmadığını ifade etti.

Bir dizi benzer düşünceye sahip oldukları ülke üzerinde şanslarını denediklerini belirten Wallace, "Bazıları buna istekli olduklarını, ancak parlamentolarının karşı olduklarını söylediler. Çatı ülke olarak ABD olmadan bu seçeneklerin yolunun tıkalı olduğu oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıktı" dedi.

İngiliz bakan, Londra'nın Afganistan'da işlerin bu şekilde bitmesi karşısında harcanan tüm kan ve paradan dolayı 'üzgün olduğunu' dile getirdi.

Ülkesinin, tek taraflı olarak Afganistan'a asker konuşlandırma olasılığının mümkün olmadığını kaydeden Wallace, zira böylelikle dünyanın birçok bölgesinden de çıkmak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

“MUHTEMELEN 10 YA DA 20 YIL İÇİNDE GERİ DÖNECEĞİZ”

Wallace ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Taliban arasında geçen yıl imzalanan ve Amerikan ve NATO birliklerinin Afganistan'dan 14 ay içinde çekilmesini öngören anlaşmayı 'rezalet' olarak nitelendirdi.

Bakan, "Anlaşmanın Afganistan'da 20 yılda elde edilenlerin çoğunu paramparça etmiş olması beni üzüyor. Muhtemelen 10 ya da 20 yıl içinde geri döneceğiz. Ancak şimdi harekete geçmek mümkün değil. Anlaşma hasara neden oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Wallace, çekilme sürecine ilişkin “Batı'nın sorunları yönetmediğinin, sadece çözdüğünü sandığının bir kez daha ortaya çıktığını” vurguladı.

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