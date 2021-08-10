ABD ve Japonya’dan Çin’e karşı işbirliği

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ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ikili ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Tokyo 2020 konularını ele aldı.

Suga, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Çin'in ‘tehditkar faaliyetleri’ karşısında Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik ABD Başkanı Biden ile anlaştığını söyledi.

Görüşmede ikili, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesi gibi "21. yüzyılın acil konuları" kapsamlı, Güney Kore-ABD-Japonya üçlü işbirliğinin önemini vurguladı.

Yeni tip coronavirüse (Covid-19) rağmen Japonya'nın 2020 Olimpiyatları'na "güvenli şekilde ev sahipliği yaptığını" kaydeden Biden, ay sonu başlayacak Paralimpik Oyunları'nın düzenlenmesinde de Başbakan Suga'ya başarılar diledi.

BLINKEN: ÇİN’İN EYLEMLERİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan'ın bu ay başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde deniz güvenliğinin görüşüldüğü oturumda, denizcilik kuralları ve ilkelerinin tehdit altında olduğuna dikkati çekti.

Güney Çin Denizi'nde "tehlikeli karşılaşmalar" ve "kışkırtıcı eylemler" gördüklerini belirten Blinken, ABD'nin ve Güney Çin Denizi'nde hak iddia eden diğer devletlerin, Çin'in deniz kaynaklarına erişimi engellemeye yönelik "yasa dışı" eylemlerden endişe duyduğunu söyledi.

Blinken, Güney Çin Denizi'nde herhangi bir çatışmanın güvenlik ve ticaret için ciddi küresel sonuçları olacağı uyarısı yaptı.