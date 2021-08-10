DAİŞ’ten Haşdi Şabi’ye saldırı

HABER MERKEZİ

Irak medyasında yer alan habere göre, terör örgütü DAİŞ mensupları Mahmur sınırındaki Mihizile köyü yakınlarında İran destekli Haşdi Şabi üssüne saldırı düzenledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada bir DAİŞ mensubunun öldüğü, ikisinin de yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca Irak güvenlik güçlerinin de DAİŞ’e yönelik operasyon başlattığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde K24 konuşan Gwêr-Mahmur Cephesi’ndeki Peşmerge Güçlerinin Komutanı Sirwan Barzani, Irak merkezi hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerde güvenlik boşluğu nedeniyle DAİŞ tehdidinin arttığını söylemişti.

Bu arada Irak Güvenlik Bilgi Merkezi, Xurmatu bölgesindeki bir elektrik iletim kulesinin teröristler tarafından havaya uçurulduğunu bildirdi.