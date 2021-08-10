Politika

DAİŞ’ten Haşdi Şabi’ye saldırı

DAİŞ'in Mahmur'da Haşdi Şabi’ye yönelik düzenlediği saldırıda bir kişi öldü iki kişi de yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DAİŞ Haşdi Şabi Mahmur

HABER MERKEZİ

Irak medyasında yer alan habere göre, terör örgütü DAİŞ mensupları Mahmur sınırındaki Mihizile köyü yakınlarında İran destekli Haşdi Şabi üssüne saldırı düzenledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada bir DAİŞ mensubunun öldüğü, ikisinin de yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca Irak güvenlik güçlerinin de DAİŞ’e yönelik operasyon başlattığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde K24 konuşan Gwêr-Mahmur Cephesi’ndeki Peşmerge Güçlerinin Komutanı Sirwan Barzani, Irak merkezi hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerde güvenlik boşluğu nedeniyle DAİŞ tehdidinin arttığını söylemişti.

Bu arada Irak Güvenlik Bilgi Merkezi, Xurmatu bölgesindeki bir elektrik iletim kulesinin teröristler tarafından havaya uçurulduğunu bildirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv