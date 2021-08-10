Politika

ABD’den milis gruplara yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Hizbullahı (Ketaib Hizbullah) ve Lübnan Hizbullahı’na bağlı Esayip Ehil El Haq grubuna yaptırım uyguladığını açıkladı.
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ABD ABD Hizbullah yaptırım ırak Lübnan Hizbullahı iran

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, örgütlere 29 Temmuz'da İran, Kuzey Kore ve Suriye Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Yasası kapsamında yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada milislerin İran, Suriye ve Kuzey Kore'ye özel silah ambargosu uygulama kararını ihlal ettikleri ifade edildi.

Öte yandan söz konusu açıklamada, yaptırımın Wael Isa ve Ayman Sabah da dahil olmak üzere iki Suriyeli şirket için de geçerli olduğu belirtildi.

ABD geçen yıl da Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı 2 şirketi ve örgütün 1 liderini de yaptırım listesine almıştı.

ABD, geçtiğimiz yıl İran'a yakın bazı Iraklı silahlı milis grubunu terör listesine eklemişti.

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