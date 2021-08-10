Kültür-Sanat

Kürt ressam, Afrin'deki yaşamı resimleriyle anlatıyor

Kürt ressam Şükran Bilal, 50 yıldan fazladır Afrin’in doğasını, yaşamını ve kültürünü çizdiği resimlere yansıtarak anlatıyor.
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kürdistan Şükran Bilal ressam Rojava Afrin

ERBİL (K24)

Rojava’nın Afrin kentinden ressam Şükran Bilal, 50 yılı aşkın süredir Afrinlilerin yaşamını yanı sıra kentin kültürünü ve doğasını çizdiği resimlerle belgeliyor.

Kürt ressam, şimdiye kadar çizdiği resimlerinde yaşadığı çevrenin doğasının yanı sıra kültür ve folklorunu da yaşatmaya çalışıyor.

Şükran Bilal, eserlerindeki sadeliğe önem vererek, özellikle kadın ve çocukların acılarını, üzüntülerini ve hayata yönelik umutlarını dile getiriyor.

Şükran Bilal göre sadelik, bir sanat eserinin en derin özelliğidir.

1954 doğumlu Şükran Bilal, 1966 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Çocuk Fuarı'na çizdiği resimleriyle ödül aldı. İlk kişisel sergisini 1971’de Afrin'de açan Bilal, Halep'te Fethi Muhammed Ressam Enstitüsü'nde eğitim gördü. Daha sonra Halep Üniversitesi Genç Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.

Uluslararası Sanat, Bilim ve Edebiyat Akademisi üyesi olan Bilal; Halep, Beyrut ve Paris'te birçok resim sergisine katıldı, Hatay ve Diyarbakır'da ödüller aldı.

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